Латвийская Республика передала гуманитарный груз на Луганщину

Сегодня, 22 декабря, в поселке Сиротино состоялась передача очередной гуманитарной помощи населению, пострадавшему от пожаров.

Местные жители получили гигиенические наборы от Посольства Латвийской Республики в Украине, передает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Еще 200 гигиенических наборов поступят жителям с. Вороново, с. Муратово, с. Капитаново, с. Колядовка, с. Новоахтырка, с. Победа и пгт Новоайдар.

Жители поблагодарили за оказанную помощь. А представитель Посольства заверил, что работа в этом направлении будет продолжена.

Напомним, это – не первый груз от Посольства Латвийской Республики в Украине. В июле для пострадавшего от пожаров населения Луганщины была передана гуманитарная помощь в виде предметов первой необходимости.