Россия перебросила под Луганск новые системы ПВО и РЭБ: люди недовольны, мобильная связь отключена

Россия перебросила на оккупированную часть Донбасса новые системы ПВО и РЭБ в Славяносербский район. Российские военные начали тестирование переброшенной военной техники под прикрытием учений, которые были оперативно объявлены боевиками “ЛНР”. На этом фоне так называемые “власти” отключили оператор мобильной связи “Водафон” на двое суток.

Об этом сообщают Telegram-каналы боевиков, сообщает Диалог.UA.

Примечательно, что жители населенного пункта Желтое недовольны переброской российской военной техники и испытаниями возле поселка двух РЭБ станций.

“Жители Желтого очень недовольны развертыванием возле их поселка двух современных РЭБ станций. Всю ночь слышны гул моторов, а днем даже радиоприемник не “хочет” ловить радиостанции. Среди людей начали распространяться слухи, что излучения от военных РЛС очень сильно вредят здоровью”, – пишут в социальных сетях.