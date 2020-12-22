Украину накроют ледяные дожди и снег: синоптик назвала области, где будет хуже всего

В среду, 23 декабря, Украину накроет атмосферный фронт, который принесет снег, мокрый снег, налипание мокрого снега и дождь.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей Facebook-странице.

Осадки наиболее вероятны в западных, северных областях, в части южных областей и в центральной Украине.

Атмосферный фронт не дойдет до восточных регионов. Также осадков не будет в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской областях и Крыму.

На Западе ожидается температура днем +3…+7 градусов, в восточных областях еще морозно, в течение дня холодно – 1-4 градуса мороза (ночью на востоке -5…-9 градусов).

В большинстве областей Украины в течение дня среды потеплеет до -2…+2 градусов. Но также синоптик обещает порывистый ветер.

В Киеве 23 декабря будет снег, который позже перейдет в мокрый снег и, возможно, дождь. Температура воздуха в столице ночью -1…-4 градусов, а днем потеплеет до нуля.

Как сообщал “источник”, народный синоптик Леонид Горбань сообщил, что накануне Нового года в Украине ожидается дождь, температура воздуха днем будет плюсовая. Начало 2021 года будет с небольшим “минусом”.