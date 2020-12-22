Для районной больницы Попасной купили 10 кислородных концентраторов

На днях для обеспечения потребностей в кислородной терапии пациентов Попаснянской центральной районной больницы в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией было приобретено 10 современных кислородных концентраторов.

Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской РГА.

Общая стоимость нового медицинского оборудования составляет 443 520 гривен, из которых 406 200 гривен профинансировано из районного бюджета.

По информации медиков, полученные концентраторы находятся в отделении интенсивной терапии районного лечебного учреждения. Эти аппараты предназначены для длительной кислородной терапии, необходимой при лечении различных форм пневмонии и они будут оказывать неоценимую помощь в лечении и спасении больных коронавирусом.