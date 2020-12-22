В Лисичанске мужчина торговал елками без разрешительных документов

Вчера вечером, в Лисичанске, на ул. Первомайской, патрульные обнаружили мужчину, который осуществлял торговлю елками без соответствующих документов.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Луганской области.

Полицейские разъяснили продавцу новогодних деревьев перечень документов, которые он должен иметь при продаже елок, но тот сообщил, что таких документов у него нет.

Для установления происхождения деревьев и детального выяснения обстоятельств происшествия на место патрульные вызвали следственно-оперативную группу.