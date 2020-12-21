Боец ООС попал в плен к незаконным вооруженным формированиям, – штаб

17 декабря 2020 года во время проверки наличия личного состава одного из подразделений воинской части, выполняющего задания в районе проведения операции Объединенных сил было обнаружено отсутствие одного из военнослужащих подразделения. Поисковые мероприятия положительного результата не дали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



В настоящее время установлено, что военнослужащий попал в плен к представителям незаконных вооруженных формирований.

“Представители российско-оккупационных войск пытаются цинично использовать данный факт для дискредитации Вооруженных Сил Украины. Обстоятельства происшествия выясняются”, – сказано в сообщении.