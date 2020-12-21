Гайдай рассказал, как на Луганщине готовятся к январскому локдауну

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай рассказал журналистам телеканала “Дом”, как регион готовятся к предстоящему усиленному карантину в стране.

«Луганщина, как и вся страна, готовится к январскому локдауну. Медицина готова на 100%. С одной стороны мы опасаемся всплеска заболеваемости после праздников, но с другой стороны усиление карантинных мероприятий должно положительно повлиять на эпидситуацию. Если говорить о бизнесе, то по поручению Президента создаем рабочую группу, которая будет вести прямой диалог с предпринимателями, нарабатывать предложения по снижению нагрузки на бизнес в период карантина », – сказал Сергей Гайдай, передает пресс-служба ЛОВГА.

По его словам, в эту группу войдут предприниматели из разных сфер деятельности.

Сергей Гайдай также отметил то, что местные жители потеряли бдительность по отношению к коронавирусу: «Когда область попала в« зеленую »зону и снялись многие ограничения, люди сильно «расслабились», из-за чего за полтора месяца мы были в « красной » зоне . Но люди, которых коснулась эта болезнь, стали более бдительными ».

О необходимости компенсации убытков предпринимателям в связи с временной безработицей, председатель облгосадминистрации сообщил, что такая помощь нужна. Ведь 4106 предпринимателей и работодателей Луганщины уже обратились в центры занятости по выплате единовременного пособия по частичной безработице на период карантина на 5777 работников. За период действия программы Службой занятости выплачено 38,184 млн грн помощи.

Отвечая на вопрос о ситуации с заполненностью коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 Сергей Гайдай сообщил, что в области определено 11 больниц, которые оказывают медицинскую помощь больным пациентам на COVID-19 с постельным фондом + 1432 кровати.

На сегодня ситуация стабилизировалась, заполненность коечного фонда составляет 30% – 32%. На этих кроватях оказывается медицинская помощь пациентам с подозрением и больным COVID-19. Количество коек, обеспеченных подачей кислорода – 609 (централизованно 153, с помощью концентраторов 456).

«Больницы технически готовы. Я больше переживаю не за оборудование, а за персонал. Врачи у нас, к сожалению, болеют, были даже летальные исходы. Главная задача сейчас – сохранить их здоровье и жизнь », – подытожил Сергей Гайдай.