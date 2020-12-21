Учреждения среднего образования на Луганщине получили STEM-лаборатории и оборудование для кабинетов физики и математики

Распределение осуществлено для 14 учреждений общего среднего образования, список которых утвержден Министерством образования и науки Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, купили современное оснащение: пять STEM-лабораторий, оборудование для четырех кабинетов физики и пяти кабинетов математики.

STEM-лаборатории получили Лисичанский многопрофильный лицей, Северодонецкий многопрофильный лицей, Луганский областной лицей с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус имени героев Молодой гвардии», опорные учебные заведения – Новопсковское учреждение общего среднего образования I-III степеней и Горская многопрофильная гимназия.

Оснащение для кабинетов физики – Лисичанская специализированная школа I-III ступеней № 8, опорное учреждение общего среднего образования Марковская гимназия, опорные учебные учреждения – Новоайдарская школа-гимназия, Меловская гимназия.

Для кабинетов математики – Лисичанская многопрофильная гимназия, Беловодский лицей № 1, Кременской лицей № 1, опорное учебное учреждение Троицкий лицей, опорное учреждение общего среднего образования I-III ступеней «Чмыровский лицей».

Передача оборудования состоялась сегодня, 21 декабря. Современная техника приобретена в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины.

STEM-лаборатория – это универсальное решение, разработанное ИТ-специалистами вместе с практикующими учителями для подготовки квалифицированного выпускника школы.