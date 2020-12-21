Двое бойцов ООС получили осколочные ранения в результате обстрела со стороны НВФ

В течение текущих суток, 21 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вблизи населенного пункта Пивденное вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов и стрелкового оружия. Вследствие вражеских выстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. Воинов доставили в медицинское учреждение, где им оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья раненых – удовлетворительное.



На этом же направлении, но уже возле Луганского, противник вел огонь в сторону наших позиций из минометов 82-го калибра, крупнокалиберного пулемета и гранатометов. Вблизи населенного пункта Шумы враг также провоцировал наших воинов, ведя огонь из гранатометов и минометов 82-го калибра.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня и осуществили два неприцельных провокационных выстрелы из станкового противотанкового гранатомета неподалеку Водяного, что на Приазовье.



На многочисленные обстрелы противника украинские воины открыли огонь.



О факте нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, сообщено представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.