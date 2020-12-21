На Луганщине общее количество подтвержденных случаев коронавируса приближается к 9000

Лабораторно подтвержден 141 новый случай COVID-19 в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 44, Рубежное – 19, Северодонецк – 33, Кременской – 2, Марковский -1, Меловской – 3, Новоайдарский – 13, Попаснянский – 4, Станично-Луганский – 14, Старобельский – 8.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 8900 человек.

Из них выздоровели – 6309 (1 за последние сутки); лечатся – 2351 (381 – стационарно, 1970 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболело 369 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 228.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умер 68-летний мужчина из Станично-Луганского района.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 240 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 27%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 21 декабря (09:00) в Украине 970 933 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 16 665 – летальных, 586268 человек выздоровели. Всего проведено 5303103 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 6545 новых случаев; летальных – 80; осуществлено 26839 тестирований; выздоровели 5106 человек.