Говорят, София Ротару продает именной отель в Крыму – российские СМИ назвали цену

Народная артистка Украины София Ротару продает именной отель Villa Sofia в Крыму. Причиной этому якобы стали большие убытки, которые терпит певица из-за пандемии.

Как утверждают авторы ток-шоу “Ты не поверишь!” на российском канале НТВ, за гостиницу у Черного моря Ротару просит 25 миллионов евро (более 857 миллионов гривен), но получить эту информацию могут лишь потенциальные покупатели. В ответ на запрос заинтересованных лиц риелторы высылают фотографии отеля, а также озвучивают желаемую цену.

Фото: villa-sofia.com.ua

Согласно источнику, последнее время гостиница Villa Sofia не может похвастаться популярностью. Одной из причин является тот факт, что за сутки в самом дешевом номере постояльцам придется заплатить 16 тысяч рублей (около 6 тысяч гривен). Что же касается номеров “люкс”, они стоят в разы дороже.

Ранее в отеле нередко останавливались приятели и коллеги Ротару – певец Борис Моисеев, поэт Илья Резник и другие. Последние несколько месяцев Villa Sofia оставалась закрытой из-за пандемии.

Фото: villa-sofia.com.ua

На решение продать отель якобы повлияло и то, что в последнее время количество концертов Ротару заметно снизилось. Певица по-прежнему запрашивает 50 тысяч долларов в качестве гонорара за выступление, на что в дни пандемии идут далеко не все организаторы концертов и частных мероприятий.

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