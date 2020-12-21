“Ощадбанк” продлил срок действия платежных карт ВПЛ до 1 марта

Карточки “Ощадбанка” внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифному пакету «Мой счет», и срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 марта 2021 года.

Об этом сообщается на сайте Ощадбанка.

В банке отметили, что продолжают перевыпуск карт по графику и доставляют их в отделения.

“Если вы получили SMS от Ощадбанка, то ваша перевыпущенная карта уже в отделении. Если вы не смогли забрать свою новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать средства и рассчитываться своей старой карточкой до 1 марта 2021 года”, – сказано в сообщении.