В Луганской области усилятся ночные морозы

Сегодня, 21 декабря, в Луганской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 5-10 0 мороза, днем 1-6 0 мороза.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 5-7 0 мороза, днем 3-5 0 мороза.

по городу Луганск

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 6-8 0 мороза, днем 4-6 0 мороза.

Прогноз погоды по области на 22 – 25 декабря 2020

22.12 Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 5-10 0 мороза, днем 2-7 0 мороза.

23.12 Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 5-10 0 мороза, днем 2-7 0 мороза.

24.12 Облачно. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 2-7 0 мороза, днем 0-5 0 мороза.

25.12 Облачно. Ночью снег. Днем снег с дождем. Ветер юго-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 2-7 0 мороза, днем 0-5 0 тепла.