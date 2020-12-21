Судьба Бельгийского наследия в Лисичанске: как хотят преобразить пустующие здания. ВИДЕО

Бельгийское наследие в Лисичанске может получить вторую жизнь. В частности, старая больница “Сольве” может превратиться в школу, а здание, расположенное рядом – в молодежный креативный центр.

Об этом рассказал в интервью “ТРК Донбасс” Денис Денищенко, директор Департамента международной техпомощи, информационного развития и внешних отношений, передает Час Пик.

По словам Денищенко, восстановление Бельгийского наследия – один из важнейших путей работы. И уже кое-что сделано.

Так, здание было обнесено забором. Это немаловажно, поскольку первый шаг, как он считает, связан с консервацией. Законсервировать здание необходимо, чтобы остановить разрушение. В разрушении виноваты часто сами люди.

Денищенко отметил, что исторический объект стал жертвой мародеров и местных жителей, которые свободно заходят, разбивают стекла, забирают все, что только можно забрать. Забор воспрепятствует этому.

Позже фасад будет затянут большим баннером с изображением фото здания.

Глава Департамента сообщил, что посольство ЕС пообещало профинансировать проектно-сметную документацию. Когда это будет сделано, появится возможность привлечь государственные средства или инвесторов.

“Тут вопрос не шанса, тут вопрос политической воли и желания”, – комментирует ситуацию Денищенко.

По планам, на базе Лисичанской многопрофильной гимназии, которая считается одними из лучших учебных заведений Луганщины, будет создана после ремонта опорная школа. Таком образом, все желающие смогут получить качественное образование в отреставрированном здании, поскольку гимназия, фактически, сможет набирать больше учеников.

Кроме того, в здании, расположенном рядом, будет создан молодежный креативный центр. Здесь будут находиться 3-D-лаборатории, цифровая библиотека, коворкинг, а также зал для проведения дебатов.