На Луганщине за сутки резко возросло число новых заболевших COVID-19

Зафиксирован очередной антирекорд подтвержденных случаев COVID-19 в Луганской области – 193 в сутки.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 24, Рубежное – 25, Северодонецк – 37, Беловодский район – 17 Кременской – 9, Новоайдарский – 7, Попаснянский – 14 Сватовский – 31, Станично-Луганский – 10 Старобельский – 12 Троицкий – 7.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 8359 человек.

Из них выздоровели – 6096 (130 за последние сутки); лечатся – 2039 (345 – стационарно, 1694 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболело 335 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 219.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 73-летний мужчина из города Рубежное, 58-летний мужчина из Новопсковского района и 71-летний мужчина из Попаснянского района.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 224 человека.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 24,2%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 17 декабря (09:00) в Украине 931 751 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 15 996 – летальных, 548356 человек выздоровели. Всего проведено 5167122 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 12 047 новых случаев; летальных – 252; осуществлено 66561 тестирования; выздоровели 12939 человек.