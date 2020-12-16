Скандальный Кива засветил в Раде часы Rolex за 43 “минималки”: эксклюзивное фото

Одиозный нардеп из фракции партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Илья Кива, который уже не раз становился фигурантом громких скандалов, засветил в Верховной Раде дорогие швейцарские часы Rolex.

Соответствующее фото сделал корреспондент “источника” Александр Гончаров.

Так, во время общения с журналистами в кулуарах парламента на руке Кивы заметили елитные швейцарские часы Rolex стоимостью 7650 долларов (сейчас стоят более 212 тысяч гривен).

Таким образом стоимость дорогого аксессуара нардепа составила почти 43 минимальные заработные платы украинцев.

Отметим, что в электронную декларацию нардепа внесены часы Rolex как подарок, однако их стоимость указана намного выше – 392 400 гривен.

Как сообщал “источник”, в Верховной Раде заметили нардепа от депутатской группы “За майбутнє” Анатолия Урбанского с часами за миллион гривен.

В сентябре депутат от “Слуги народа” Андрей Задорожный засветил в Раде часы Rolex Submariner, стоимостью от 17 до 24 тысяч долларов.