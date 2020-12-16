Гайдай очертил приоритеты развития Луганской области

Глава Луганщины Сергей Гайдай стал одним из основных спикеров форума «Восток возможностей» в Краматорске, организованного Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как отметил председатель Луганской областной государственной администрации, с созданием Министерства многие актуальные вопросы стали решаться быстрее. Даже те, которые не могли сдвинуть с места в течение нескольких лет, сообщает пресс-служба ЛОВГА

Во время форума он обозначил приоритеты развития нашей области.

«За этот год на Луганщине удалось реализовать ряд проектов. Так, по программе «Большое строительство» мы восстановили семь школ, четыре детских сада, четыре стадиона и завершаем реконструкцию пяти приемных отделений больниц. Важно, что мы сделали настоящий прорыв в сфере строительства дорог – отремонтировали в пять раз больше, чем за пять последних лет. А именно – 255 км. И в 2021 году мы попытаемся превысить эти показатели », – отметил Сергей Гайдай.

Среди главных стратегических инициатив он также отметил реализацию проекта модернизации Попаснянского районного водоканала, в чем помогут партнеры из Франции, со сметой в 75 млн евро. По словам главы Луганщины, доноры уже выбрали одну из шести компаний-претендентов, которая будет делать реконструкцию.

Также в 2021 году будут завершены ремонты всех основных автомагистралей области.

«Но даже качественные дороги можно повредить из-за движения грузовиков. Поэтому важно скорее построить железнодорожную ветку, которая соединит северные районы Луганщины со всеукраинской сетью. Это, в частности, позволит аграриям разгрузить автодороги и уберечь их от разрушения. Более того, использование железной выгоднее и для аграриев, и для трейдеров. Начало работ запланировано на следующий год. Но это примерно 100 млн евро. Переговоры с инвесторами продолжаются. Кроме того, подписаны документы с австрийской компанией о строительстве в Северодонецке областной клинической больницы », – отметил председатель Луганской областной госадминистрации.

Во время форума представлены кейсы Минреинтеграции 2020 года и векторы развития на 2021-й. В частности, по программе компенсации за разрушенное жилье, создании специальных условий для ведения бизнеса в Луганской и Донецкой областях, модернизации и открытия новых КПВВ.

«Кстати, за 2021 все КПВВ на линии разграничения будут оборудованы по примеру контрольного пункта в Счастье. То есть, в каждом из них люди смогут быстро получить большое количество государственных услуг. Это будет очень удобно », – сообщил Вице-премьер-министр Украины – Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, который присоединился к дискуссии онлайн и отвечал на вопросы журналистов.

«Люди, которые пересекают линию разграничения и видят на подконтрольной территории современные ЦНАП, амбулатории, дороги и другие восстановленные объекты инфраструктуры, отмечают эти позитивные изменения, которые действительно есть, и которые отсутствуют в оккупации. Это еще один шаг к миру. Мы должны бороться за каждого гражданина Украины », – акцентировал Сергей Гайдай.

Также в течение форума Министерством был награжден общественных активистов и волонтеров, представлены донорские программы и проекты, которые реализуются в Луганской и Донецкой областях, организована работа панельных дискуссий «Стратегическое развитие общин Востока. Условия для развития способности »,« Информационная безопасность Украины, информационная реинтеграция временно оккупированных территорий ».

Мероприятие состоялось в рамках проекта Демократическое управление в Восточной Украине (DG East) USAID Ukraine – USAID Украины при финансовой и технической поддержке Агентства США международного развития (USAID).