В Старобельском городском парке завершили установку оборудования скейт-площадки

В городском парке культуры и отдыха Старобельска завершена установка оборудования для скейт-парка. В течение нескольких дней специалисты киевской компании “Райт парк” занимались сбором его целостной конструкции размером 21х4,9х1,2 метра (соответственно ширина, длина, высота).

Об этом сообщает пресс-служба Старобельского городского совета.



Оборудование скейт-парка предназначено только для езды на трюковых: скейтбордах, роликах, самокатах и ​​велосипедах типа BMX.



Гарантия на каркасную модульную конструкцию, которую предлагают производители – 6 лет, на саму поверхность для езды – 3 года.

При соблюдении правил пользования, вероятно, этого аттракциона хватит для длительного активного досуга многих подростков. Кстати, эти самые правила пользования скейт-парком размещены на одном из его элементов, поэтому перед использованием надо обязательно с ними ознакомиться. Прежде всего любая развлечение должно быть не просто интересным, но и безопасным и комфортным, считают в горсовете.





Данный объект появился в городе по просьбе самих маленьких старобельчан. Ждать появления современного аттракциона пришлось почти год. К сожалению, так уж бюрократические требования, которые надо выполнить, чтобы пройти весь путь от идеи до реализации проекту по скейт-парка в городе.



Официальное открытие скейт-площадки состоится уже весной, когда будет теплая погода и кататься на ней будет безопасно и комфортно.



«Приятно говорить об этом событии. Маленьком для нас, взрослых, и таким ​​важным для наших детей. Потому что то, что нам кажется всего лишь игрушкой, для кого-то жизнью. Пусть у наших детей все получается! А мы будем помогать им быть настойчивыми и целеустремленными, доказывая, что вместе мы – сила! », – делится своими впечатлениями от события Старобельский мэр Яна Литвинова.