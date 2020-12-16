Кто может рассчитывать на “карантинную” помощь в Украине: полный перечень категорий

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины назвали категории ФЛП, которым будут выплачены компенсации в размере 8 тысяч гривен в рамках помощи бизнесу в условиях эпидемии Сovid-19.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявил, что выплаты ФОПам и наемным работникам начнутся 21 декабря. Те лица, которые не успеют подать заявления на получение денег в установленные сроки в 2020 году, получат их в 2021 году.

“Хочу призвать всех подаваться на программы максимально быстро. По выплате пособия в 8 тысяч гривен подача документов продлится до 31 декабря, то есть еще есть время. Нужно зарегистрироваться сейчас, выплаты начнутся с 21 числа. Кто обратится до 21 декабря, средства получит до конца года. Кто обратится после 21 декабря, выплаты пройдут уже в новом году”, – сказал министр.

Ознакомиться с порядком подачи документов всех программ можно, перейдя по ссылке.

Как сообщал “источник”, ранее министр социальной политики Марина Лазебная назвала три основных условия для получения 8 тысяч гривен финансовой компенсации за время жесткого карантина в январе.