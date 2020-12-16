Автопарк коммунальной техники Лисичанска пополнился двумя тракторами

Управлением жилищно-коммунального хозяйства военно-гражданской администрации города Лисичанск Луганской области приобретено две единицы коммунальной техники для КП «ЛЖЕК №1» и КП «ЛЖЕК № 5» – колесные тракторы «Беларус-82.1».

Об этом сообщает пресс-служба ВГА г. Лисичанск.



Указанная техника предназначена для выполнения различных хозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями погрузочно-разгрузочных работ. Тракторы будут привлечены к выполнению работ по повышению уровня благоустройства города и приведение придомовых территорий многоквартирного жилого фонда в надлежащее санитарное состояние.



Техника была приобретена на средства местного бюджета на общую сумму – 1020,0 тыс. грн.