И.о. начальника Регионального офиса водных ресурсов Луганщины регулярно требовал от бизнесменов взятки

Служба безопасности Украины разоблачила и.о. начальника Регионального офиса водных ресурсов Луганщины на систематическом получении взяток от коммерсантов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что областное руководство госструктуры наладило систематическое получение неправомерной выгоды за содействие в согласовании паспортов водных объектов.

Правоохранители установили, что чиновник систематически требовал деньги, в том числе за выдачу так называемых «водных паспортов». Сотрудники СБ Украины задокументировали один из фактов получения фигурантом денег от коммерсанта.

Правоохранители задокументировали получение чиновником первой части взятки и задержали чиновника при получении остальных неправомерной выгоды.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются обыски.

Проводятся следственные действия в административных помещениях Регионального офиса водных ресурсов в Луганской области и Северско-Донецкого бассейнового управления водных ресурсов Государственного агентства водных ресурсов Украины, решается вопрос об объявлении о подозрении и избрании меры пресечения.