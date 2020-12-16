В Украине сняли возрастные ограничения для госслужащих: что это значит

В среду, 16 декабря, Верховная Рада Украины, ранее отправила в отставку министра по делам ветеранов Сергея Бессараба, сняла возрастные ограничения для государственных служащих. Это означает, что государственные служащие при достижении 65-летнего возраста по согласию субъекта назначения могут продолжить работу.

Об этом сообщили в Twitter Верховной Рады Украины.

За соответствующий законопроект №4096 во втором чтении проголосовали 300 парламентариев.

Согласно проекта закона в ЗУ “О государственной службе” будут внесены изменения относительно возрастных ограничений пребывания на должностях государственной службы.

Так, государственные служащие по решению субъекта назначения могут оставаться на службе после достижения ими 65-летнего возраста. Решение о продлении срока пребывания на госслужбе будет ежегодно принимать субъект назначения. Предельный срок пребывания на государственной службе, предусмотренный документом, наступает при достижении служащим 70-летнего возраста.

Добавим, что данный закон в первом чтении Верховная Рада приняла в начале декабря. Тогда за него проголосовали 260 нардепов.

Как сообщал “источник”, 15 декабря Верховная Рада Украины приняла Закон “О Государственном бюджете на 2021 год”, за соответствующее решение проголосовали 289 народных депутатов. Согласно закону в Украине в следующем году будут повышены размеры минимальной зарплаты и пенсий.