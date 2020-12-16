В Минздраве рассказали, когда стартует вакцинация от коронавируса в Украине

В Украине массовая вакцинация от коронавируса, которая уже стартовала в Великобритании и США, начнется в феврале 2021 года.

Об этом сообщил во время ежедневного брифинга в среду, 16 декабря, министр здравоохранения Максим Степанов.

Глава Минздрава отметил, что Украина рассчитывает получить первую партию вакцины в первом полугодии следующего года, а украинцев начнут вакцинировать от коронавируса уже в феврале.

Также, по словам министра, Украина получила одобрение своей заявки на получение вакцины от коронавируса от COVAX (глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19).

“Мы работаем с производителями, которые проходят стадии сертификации вакцин и прошли все клинические испытания. У нас есть все предложения, мы их отшлифовываем. Мы поставили себе цель провести первую вакцинацию в феврале 2021 года”, – сказал Степанов.

Как сообщал “источник”, в Минздраве назвали количество украинцев, которым сделают прививку от коронавируса во время первой волны массовой вакцинации. По плану за счет государства вакцинацию сразу получат 21 млн людей. В первую очередь это будут медработники, военные, люди в интернатах и домах престарелых, люди из группы риска старше 60 лет, работники образования, а также сотрудники Нацполиции и Нацгвардии.