В Сватово украсили главную елку города: живое деревце уже высотой в 10 метров. ВИДЕО

В Сватово украсили главную елку, на площади Согласия. Гирляндами и игрушками здесь шестой год подряд украшают живое дерево, которое пересадили сюда после взрывов на складе боеприпасов в 2015 году.

Об этом сообщается в сюжете suspilne.media

Наряжают елку с помощью автокрана. Как рассказал журналистам завхоз народного дома Александр Аксак, живая елка высотой – около 10 метров. Поэтому ее укрепляют металлическим стержнем с растяжками.

“Чтобы елку, в случае ветра и каких-то других природных катаклизмов, не шатало по бокам, и чтобы держались хорошо гирлянды и игрушки”, – объясняет Александр.

В этом году, чтобы украсить главную елку в Сватово использовали более 250 игрушек и 300 метров гирлянд. Верхушка будет в виде цветного шара.

Директора народного дома “Сватово Лучка” Елена Рыбалка говорит, что цветной шар – символ единства.

“Символ земного шара, который должен объединиться против пандемии, объединиться за мир, объединиться за радость, за счастливое будущее всех людей”, – говорит Елена.

Директор народного дома сообщила журналистам, что это дерево, которое в 2015 году, во время пожара на складе боеприпасов, взрывной волной вырвало с корнем.

“Шестой год подряд эта елка после взрывов, которую вырвало. Пересадили ее именно сюда, к народному дому и сделали центральной районной елкой”, – вспоминает Елена.

По словам жительницы Сватово Анны Ляшик, эта елка помогает сохранить живыми другие деревья.

“Глядя на ситуацию, которая в этом году сложилась с пожарами: мы не просто наряжаем новогоднюю елку, мы еще и сохраняем эти зеленые красавицы”, – говорит Анна.

На новогодние украшения потратили 4000 гривен, говорит директор народного дома Елена Рыбалка. Огни на ней будут включаться, с наступлением сумерек, ежедневно, до праздника Крещения.