Строительство новой ж/д ветки на Луганщине: сроки реализации проекта и его стоимость

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины начало реализацию проекта строительства железнодорожной линии, которая соединит участок Лантратовка – Кондрашевская Новая со всей железнодорожной сетью Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

«В результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины образовалась линия разграничения, которая в том числе разделила сеть железнодорожных путей на территории Луганской области. На подконтрольной территории остались две железнодорожные ветки – Попасная – Купянск и Кондрашевская-Новая – Лантратовка. Участок Кондрашевская-Новая – Лантратовка вследствие образования линии разграничения с 2015 года полностью отрезан от основной сети железной дороги Украины. Лишение железнодорожного сообщения Луганской области с остальными регионами Украины вследствие изоляции железнодорожной ветки «Кондрашевская-Нова – Лантратовка», которая до 2014 года активно использовалась для перевозки грузов железнодорожным транспортом, имеет значительные риски », – сообщил вице-премьер-министр Украины – Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

В частности, это делает невозможным поставки в Луганскую ТЭС угля, что заставило перейти ТЭС на резервное газовое топливо; способствовало росту производственных затрат агропроизводителей, производителей промышленной продукции; привело к ухудшению качества автомобильных дорог за их повышенную нагрузку вследствие перевозки тяжеловесных грузов. По расчетам Национального института стратегических исследований ориентировочные ежегодные потери только в аграрном секторе составляет около 100 млн евро.

«Осознавая острую необходимость решения такой ситуации Минреинтеграции создало в начале сентября рабочая группа в которую также вошли представители Мининфраструктуры, Укрзализныци, Луганской облгосадминистрации и другие заинтересованные органы. На сегодня в рамках рабочей группы уже согласован вопрос о разработке технико-экономического обоснования строительства железнодорожной ветки которая соединит участок Кондрашевская-Новая – Лантратовка с основной сетью железных дорог Украины. Также Минреинтеграции уже работает над привлечением средств международных финансовых организаций для финансирования работ, в первую очередь средств Европейского инвестиционного банка », – отметил Резников.

Ориентировочная стоимость проекта составляет 84 миллионов евро. Завершить строительство планируется уже в 2025 году.