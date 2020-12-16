Ориентировочная стоимость модернизации Попаснянского водоканала – 71 миллион евро

В результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, остро встал вопрос водообеспечения населения Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

По инициативе Минреинтеграции были начаты переговоры с посольством Франции в Украине по привлечению финансирования от правительства Франции для комплексной модернизации инженерных сетей КП «Попаснянский районный водоканал».

«Осенью французская делегация посетила Луганскую область. В рамках визита наши французские партнеры ознакомились с техническим состоянием Попаснянского водоканала, после чего Францией был проведен конкурс для определения исполнителей. Сейчас Минреинтеграции готовит проект рамочного договора между Правительством Украины и Правительством Франции по официальной поддержке проекта», – рассказал в рамках форума« Восток возможностей »Андрей Мирошниченко, советник вице-премьер-министра Украины – Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова.

Он сообщил также, что по результатам конкурса французской стороной было принято решение о привлечении консорциума Vinci / Razel. Минреинтеграции в свою очередь согласовало участие в проектах консорциума Vinci / Razel. Ориентировочная стоимость проекта составляет 71 млн евро.

Завершить работы по комплексной модернизации инженерных сетей Попаснянского водоканала в Луганской области планируется до конца 2026 года.