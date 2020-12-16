Есть несколько опций: украинцам рассказали, как бороться с незаконными свалками

В настоящее время в Украине насчитывается 30 тысяч незаконных свалок, ответственность за ликвидацию которых лежит на местных общинах. Все, кому стало известно о появлении незаконной свалки, могут сообщить об этом Государственную экологическую инспекцию по телефону или воспользовавшись сервисом “Экокарта”.

Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский в эфире программы “Расклад Кулинича” на источник TV.

По словам министра, который, к слову 15 декабря подал в отставку, официальных полигонов в Украине 6 тысяч, а неофициальных 30 тысяч, и все они находятся в зоне ответственности местных властей.

“Министерство формирует государственную политику, которая в большинстве сформирована. Она устарела во многих случаях, но она сформирована. Незаконные свалки – это полностью ответственность местной власти. Если до последнего времени это были территории, которые не отходили к общинам, то сейчас у нас есть территориальные общины, которые полностью заполняют территорию Украины”, – рассказал Абрамовский.

Он добавил, что в случае выявления незаконной свалки, гражданин может сообщить об этом соответствующие органы.

“Есть несколько опций. Первая – это телефон или электронный адрес Государственной экологической инспекции. Реагирование мгновенное. Вторая опция: есть такой ресурс “Экокарта”, благодаря которому вы можете загрузить фото и обозначить место нахождения незаконной свалки, и эта информация сразу поступает в органы местного самоуправления. Через некоторое время – отчетность и реагирование экоинспекции предписаниями и так далее. То есть человек способен полностью управлять ситуацией. Ответственность людей, их сознание – это главный союзник в борьбе за чистую и безопасную окружающую среду“, – пояснил чиновник.

Больше о главных проблемах экологии в Украине, которые нужно решать немедленно, читайте в материале “источника”: “За уничтожение Донбасса и Крыма Россия должна нам примерно 15-20 млрд долларов – Роман Абрамовский”.