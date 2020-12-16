В 2021 году Минреинтеграции продолжит работу над созданием сервисных центров на КПВВ и программой компенсации за разрушенное жилье

В 2020 году были предприняты первые шаги для реализации ключевых приоритетов Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

В частности, открытие новых КПВВ в Счастье и Золотом Луганской области, открытие сервисного центра в Счастье, а также начала выплат денежной компенсации гражданам, чье жилье было разрушено в результате чрезвычайной ситуации военного характера вооруженной агрессии РФ, сказано в сообщении пресс-службы Минреинтеграции.

Об этом заявил Андрей Мирошниченко, советник вице-премьер-министра – Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, во время Форума «Восток возможностей».

«Новое КПВВ и сервисный центр мы открыли в Счастье 10 ноября, уже 16 декабря мы открываем новый сервисный хаб в Новотроицком, до конца года Чонгар. А в следующем году все КПВВ будут иметь новый стандарт сервиса. Все сервисные центры и КПВВ будут на балансе, наконец-то, не в разных субъектов, а у одного государственного предприятия, которое создало наше министерство. То есть, в 2021 году КПВВ будут иметь одинаковый стандарт и сервисные зоны: ЦНАП, банк, аптека, медицинский пункт и прочее », – отметил Андрей Мирошниченко.

Кроме того, он также отметил, что в этом году впервые Минреинтеграции начало выплаты денежной компенсации гражданам, чье жилье было разрушено в результате чрезвычайной ситуации военного характера вооруженной агрессии РФ.

Следовательно, по результатам 2020 года 20 миллионов гривен будут направлены на выплаты.

Мы уже начинаем выплаты 50 семьям, а в следующем году ожидаем, что компенсацию получат более 300 семей.

Важно, что речь идет не о замене жилья, а о компенсации за сам факт потери жилья. Это ни в коем случае не исключает дальнейшие действия по доказательствам и возмещению Российской Федерацией фактического ущерба за потерю жилья – Минреинтеграции уже разработало законопроект «О государственной политике переходного периода».

«Да, в этом году на компенсации было предусмотрено лишь 20 млн гривен, но в следующем году в бюджете выделено на это уже 120 млн гривен. Это первый шаг в очень большом проекте. Конечно, придет время мы будем это регрессом выставлять агрессору, но пока люди впервые смогли получить компенсации за то, что их дом был разрушен. Сейчас мы компенсируем средства за разрушенное жилье, постепенно компенсации будут выплачивать и за поврежденное жилье, потом и за потерянные другие имущественные и неимущественные права. Мы работаем над этим », – подчеркнул Андрей Мирошниченко.