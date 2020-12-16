На Луганщине заснежило: в патрульной полиции рассказали о состоянии проезда по дорогам области

По состоянию на 7:00 утра 16 декабря состояние дорожного покрытия на территории Луганской области удовлетворительное. Снегоуборочная техника начала работу по ликвидации последствий снегопада еще вчера вечером и работала в течение ночи.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганской области.



Движение транспорта свободно на всех участках. Осложнения движения грузовых или легковых автомобилей отсутствует.



Патрульные отдела безопасности дорожного движения продолжают работать в усиленном режиме и следить за дорожной обстановкой.