Резников сообщил, какие услуги для переселенцев заработают в 2021 году

В следующем году для внутренне перемещенных лиц запланировано открытие новых электронных сервисов и административных сервисов на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда.



Об этом на брифинге в рамках форума «Восток возможностей» заявил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает корреспондент Укринформа.

“Относительно ВПЛ… Я хочу напомнить, что мы сделали сегодня, что справку ВПЛ не нужно уже в бумажном режиме получать. Она доступна, если вы используете приложение” Дія “. На следующий год запущено будет механизм для жителей, проживающих на временно оккупированных территориях, программу «Е-Малятко”, которая обеспечивает возможность фиксации рождения ребенка, рассматривается алгоритм предоставления возможности для граждан подавать онлайн-заявление на получение компенсации за разрушенное жилье, получение помощи, правовая защита и другие услуги. То есть, это в режиме онлайн », – сообщил Резников.

По упрощенным условиям вступления в высшие учебные заведения выпускников школ из временно оккупированных территорий он отметил, что сейчас расширен список до более 90 вузов, куда можно поступить без ВНО.



Кроме того, Резников сообщил, что обсуждается вопрос объединения в один центр тех, кто занимается ВПЛ из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма.

Продолжается также работа над улучшением сервисов на всех КПВВ. Так, уже завтра на КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области откроют сервисный хаб, где можно получить аптечные, почтовые услуги, пенсии в Ощадбанке и тому подобное.

«И на следующий год для всех ВПЛ, которые пересекают КПВВ, мы планируем все 10 КПВВ обеспечить такими современными сервисами, такими хабами, где будут и программа « Доступные лекарства », и многое другое», – пообещал Резников и добавил, что социальные выплаты и пенсии несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, все равно начисляются, поэтому все пенсионеры, в том числе проживающие на оккупированных территориях, смогут получить их в отделениях Ощадбанка сразу после открытия КПВВ со стороны оккупантов.