Водоснабжение в Новодружеске, Приволье и части Лисичанска восстановлено

Вчера, 15 декабря, в результате повреждения магистрального водовода Ду 800 мм по адресу: г. Лисичанск, ул. Шолохова, 75, было ограничено водоснабжение центральной и северной части города Лисичанск и городов Новодружеск и Приволье.

Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации г. Лисичанск.



“Несмотря на погодные условия и труднодоступность к месту аварии, ремонтная бригада ЛКСП «Лисичанскводоканал» справилась с поставленной задачей и устранила порыв”, – сказано в сообщении.



В тот же день ремонтные работы были завершены, водоснабжение восстановлено.