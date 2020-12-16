В Украине могут отменить штрафы за выезд из ОРДЛО через РФ

Украина может отменить штрафы за пересечение неподконтрольного участка границы с Россией на Донбассе для местных жителей.

Об этом сообщил вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, сообщают Новости Донбасса

Резников отметил, что уже начал переговоры с главой Госпогранслужбы Украины Сергеем Дейнеко.

«Мы подготовим пакет документов, которые изменят эту ситуацию и попробуем максимально быстро наладить этот вопрос на государственном уровне», — сказал вице-премьер во время пресс-конференции в рамках форума «Восток возможностей».