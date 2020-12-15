Сейчас есть уникальная возможность: политолог пояснил, что Байден может сделать для Украины

Джо Байден, чью победу на президентских выборах в США подтвердила коллегия выборщиков, может поспособствовать, чтобы Украина стала союзником НАТО.

Об этом в программе “Все по беспределу” на источник TV рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

“Но давайте вернемся к вашему вопросу – что Байден может сделать для Украины? Это зависит от Украины. Я во всех своих выступлениях уже более года лоббирую для Украины статус Major Non-NATO Ally of the United States. Главный союзник – не член НАТО. Этим статусом обладают такие уважаемые государства как Япония, Республика Корея, Австралия, Новая Зеландия, Израиль. Это гораздо более быстрый путь к тесным отношениям с военным истэблишментом США, чем вступление в НАТО“, – отметил политолог.

Он добавил, что Украина еще несколько лет назад подала заявку на этот статус (союзника НАТО) и одна из палат Конгресса уже его одобрила.

“Но она была заторможена администрацией Трампа. Сейчас, мне кажется, есть уникальная возможность – одним из первых шагов отношений Украины с новой администрацией США активизировать процесс получения Украиной этого статуса. Это решает наперед любые вопросы военного сотрудничества, предоставления вооружения. Не надо каждый раз этого добиваться специальным соглашением. Это делается просто автоматически“, – пояснил Пионтковский.

Он уточнил, что статус Major Non-NATO Ally – это по существу союзник НАТО, кроме непосредственного обязательства американских войск сражаться на территории Украины против агрессора.

“К этому американское общество вряд ли готово. Но я думаю, что в этой ситуации в этом нет необходимости. Я исключаю (военные действия) на этой волне падения всех российских проектов на постсоветском пространстве и, по существу, виртуального военного положения на Кавказе“, – резюмировал политолог.

Детальнее читайте в материале “источника”: В Украине сложился коллективный Маннергейм, который борется с линией Ермака – Андрей Пионтковский.