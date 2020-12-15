Программа ООН по восстановлению и развитию мира позволила закупить оборудование для Центров безопасности Марковской громады

На территории Марковского поселкового совета согласно утвержденному решению планируется создание 2 Центров безопасности в с. Бондаровка и с. Караван-Солодкий.

Об этом сообщает пресс-служба Марковской громады.

Марковский поселковый совет тесно сотрудничает с международной организацией ПРООН и Программой ООН по восстановлению и развитию мира, и сегодня уже оказана помощь для обеспечения пожарной безопасности и устойчивого функционирования Центров безопасности.

Закупка осуществлена ​​в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира при финансовой поддержке правительства Королевства Нидерландов. Вот перечень полученной помощи: