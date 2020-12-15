Программа ООН по восстановлению и развитию мира позволила закупить оборудование для Центров безопасности Марковской громады

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На территории Марковского поселкового совета согласно утвержденному решению планируется создание 2 Центров безопасности в с. Бондаровка и с. Караван-Солодкий.

Об этом сообщает пресс-служба Марковской громады.

Марковский поселковый совет тесно сотрудничает с международной организацией ПРООН и Программой ООН по восстановлению и развитию мира, и сегодня уже оказана помощь для обеспечения пожарной безопасности и устойчивого функционирования Центров безопасности.

Закупка осуществлена ​​в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира при финансовой поддержке правительства Королевства Нидерландов. Вот перечень полученной помощи:

  • рукав всасывающий 4 м (d 50 мм) – 4 шт. ;
  • всасывающая сетка (d 50 мм) – 2 шт .;
  • диэлектрический комплект:
    а) диэлектрические боты – 2 пары;
    б) диэлектрический коврик – 2 шт .;
    в) перчатки диэлектрические – 2 пары;
    г) ножницы диэлектрические – 2 шт .;
  • многофункциональный лом – 4 шт .;
  • ножницы для резки арматуры – 2шт .;
  • топор пожарный – 16 шт .;
  • карабин – 16 шт. ;
  • радиостанция типа Motorola DM4600e – 2 шт. (Стационарная)
  • радиостанция автомобильная типа Motorola DM4401e 2 шт .;
  • радиостанция портативная типа Motorola DP4401e – 6 шт .;
  • мотопомпа Koshin STV-80X – 2 шт .;
  • электростанция передвижная мощностью до 5 кВт Forte FG6500E – 2 шт .;
  • ремень пожарный – 16 шт .;
  • укладка медицинская для пожарного расчета – 1 шт .;
  • бензопила STIHL MS – 462 – 2 шт .;
  • бензорез STIHL TS 800 – 2 шт. (направляется Новой почтой, прибудет 18.12.2020 года).
    Для справки:
    Программа ООН по восстановлению и развитию мира реализуют четыре агентства ООН Программа развития ООН (ПРООН), Структура ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН Женщины), Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).
    Программу поддерживают тринадцать международных партнеров: Европейский Союз (ЕС), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Посольство США в Украине, а также правительства Великобритании, Дании, Канады, Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Швейцарии, Швеции и Японии.