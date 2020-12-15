Глава Луганщины: “Из 10 человек, которые переходят с оккупированной территории на нашу, 7-8 больны COVID-19”

Из 10 пересекающих линию разграничения в направлении с оккупированных районов Луганской области на подконтрольную Украине территорию 7-8 болеют Covid-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава Луганской областной государственной администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

“Конкретные цифры. На неподконтрольной территории ведь “нет ковида”, там же “пневмония” у них и все: “ковида нет”, как, собственно, и лечения. Из 10 людей, которые переходят на нашу территорию, 7-8 позитивные”, – сказал он на пресс-конференции в рамках форума “Восток возможностей” во вторник.

Гайдай отметил, что часто люди относятся безответственно к наличию у них коронавирусной инфекции, в частности не желают проходит самоизоляцию.