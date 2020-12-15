Главная елка Кременной засияет до Дня Святого Николая, но торжественного открытия не будет

Главная елка Кременщины засияет огоньками ко Дню святого Николая.

Об этом сообщает пресс-служба Кременской РГА.

Согласно карантину, действующему в Украине, под запретом проведение массовых культурных, социальных и других мероприятий, в которых принимает участие более 20 человек. В связи с этим традиционного открытия елки в Кременной 18 января – канун праздника Николая Чудотворца – не будет. Зато и площадь, и сама «живая» елка к этому времени будут празднично украшены.

Поэтому каждый желающий в течение новогодне-рождественских праздников сможет оказаться в праздничной атмосфере – прогуляться или сделать фото на память у главного атрибута зимы.