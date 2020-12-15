Благодатный Вифлеемский огонь прибыл на Луганщину

На базе оперативно-тактической группировки «Север» состоялась торжественная передача Вифлеемского огня мира, участие в которой приняла заместитель председателя облгосадминистрации Наталия Романенко.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Она поздравила присутствующих с торжественным событием и пожелала всем мира: «Вифлеемский огонь преодолел большое расстояние на пути к Луганщине. Пусть он защищает наших военных, которые защищают Украину, чтобы каждый из них возвращался домой живым и невредимым. Благодатный огонь принесет всем украинцам благословение, согласие и семейный уют ».

Вифлеемский огонь, который был недавно зажжен в Храме Рождества Христова в Израиле, привезен в Украину представителями украинской скаутской организации «Скаут». На Луганщину его доставил главный капеллан операции Объединенных сил от Православной церкви Украины, священник Димитрий Присяжный.

Вскоре благодатный Вифлеемский огонь разойдется во все уголкам Луганщины чтобы дарить людям мир, любовь и добро.

На мероприятии присутствовали руководитель военно-гражданской администрации города Северодонецк Александр Стрюк, военные.

«Пусть сияние благодати и этот огонек Вифлеемского света озарит жизненный путь жителей Луганщины, чтобы от вас и дорогих вам людей обходили всякие невзгоды», – сказал главный капеллан.