Ночью и утром 16 декабря на Луганщине ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица

Ночью и утром 16 декабря по городу Северодонецк и местами по Луганской области сохранится туман с видимостью 100-500 м, гололед, на дорогах гололедица. (I уровень опасности, желтый).

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

Также добавим, что синоптики прогнозируют в регионе облачную погоду с прояснениями. Ночью снег, мокрый снег. Днем без существенных осадков. Ухудшение видимости в тумане до 500 м. Ветер северный, 3-8 м / с. Температура ночью 1-6 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.