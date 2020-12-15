В Северодонецке патрульные выявили нетрезвого водителя, которого суд уже дважды лишал права вождения авто

Отсутствие водительского удостоверения и признаки наркотического опьянения обнаружили патрульные у водителя, которого остановили за нарушение ПДД на бульваре Дружбы народов в Северодонецке.



При проверке документов мужчины полицейские установили, что в течение последнего года водитель уже дважды привлекался к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, сообщает Патрульная полиция Луганской области.



Ни угроза штрафа больше чем в 40 тыс. грн, ни опасность, которую водитель создает для других участников движения садясь за руль в нетрезвом состоянии, не остановили мужчину от путешествия на собственном авто.



От прохождения освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался. Патрульные составили в отношении него протокол за управление автомобилем в нетрезвом состоянии по ч. 3 ст. 130 КУоАП и вынесли постановление по ч. 4 ст. 126 КУоАП за управление автомобилем лицом, лишенным такого права.