COVID-19 на Луганщине: за сутки 58 человек заболели, а 141 выздоровел

Лабораторно подтверждено 58 новых случаев COVID-19 в Луганской области. Вследствие осложнений умерли еще шесть больных.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 9, Рубежное – 14 Северодонецк – 15 Белокуракинский район – 1, Кременской – 2, Новоайдарский – 3, Попаснянский – 2, Старобельский – 12.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 7987 человек.

Из них выздоровели – 5814 (141 за последние сутки); лечатся – 1957 (477 – стационарно, 1480 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболело 317 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 213.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 69-летний мужчина и 74-летняя женщина из города Лисичанск; 68-летняя и 83-летняя женщины из города Рубежное; 73-летний мужчина из Новоайдарского района; 73-летний мужчина из Белокуракинского района.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 216 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 34%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 15 декабря (09:00) в Украине 909 082 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 15 480 – летальных, 522868 человек выздоровели. Всего проведено 5084649 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 8416 новых случаев; летальных – 233; осуществлено 55856 тестирований; выздоровели 16150 человек.