На Луганщине ректора университета привлекли к админответственности за нарушения, связанные с коррупцией

По результатам судебного разбирательства 6 протоколов об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, предусмотренные ч. 1, 2 ст.172-7 КУоАП (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) привлечен к административной ответственности руководитель одного из высших учебных заведений Луганской области.

Об этом сообщает прокуратура Луганской области.



Установлено, что ректор университета, действуя в пределах предоставленных законом полномочий, имея частный интерес в виде желания обеспечить близкое лицо работой и получения увеличенного размера заработной платы, совершил действия и принял решение в условиях реального конфликта интересов – выдал приказы о назначении жены на должность ассистента кафедры высшего учебного заведения, а также о ее премировании.

Постановлением Рубежанского городской суд Луганской области чиновник признан виновным в совершении указанных правонарушений и на него наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 3400 гривен.

Не согласившись с постановлением суда, лицо, в отношении которого составлены административные протоколы, связанные с коррупцией, обжаловало его в Луганском апелляционном суде.

Занимая последовательную позицию во время пересмотра судебного решения, прокурором доказано, что руководитель вуза не принял меры по недопущению возникновения реального конфликта интересов, принял решение в условиях реального конфликта интересов, а также не сообщил о его существовании своего непосредственного руководителя.

Луганским апелляционным судом апелляционную жалобу оставлено без удовлетворения, а постановление суда первой инстанции о наложении штрафа – без изменений.

Решение суда вступило в законную силу.