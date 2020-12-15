В маске и с “птичкой”: нардеп из “Слуги народа” засветила в Раде стильный наряд, фото

Народный депутат от партии “Слуга народа” Оксана Дмитриева пришла на работу в Верховную Раду в стильном наряде.

Фото сделал корреспондент “источника”.

На ней розовое элегантное платье с широким черным поясом. На его воротнике видно птицу. Также одежду подчеркивала розовая маска в цвет платья.

Кроме того, журналисты заметили нежные объятия Дмитриевой с коллегой. Так они нарушили карантинные правила, которые предполагают социальное дистанцирование. Также она не придерживаясь дистанции общалась с другими депутатами.

Как сообщал “источник”, ранее в сети показали интересный снимок из зала украинского парламента. Журналисты обратили внимание на внешний вид народного депутата от “Слуги народа” Оксаны Дмитриевой, а также на то, как на нее смотрят коллеги.

Также Дмитриеву видели в Раде с дорогим элитным аксессуаром. На ее руке были часы марки Cartier, стоимостью 7 150 долларов.