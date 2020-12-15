ВРУ продлила особый статус Донбасса еще на год

Верховная рада продлила особый статус Донбасса еще на год. Народные депутаты поддержали за основу и в целом соответствующий законопроект №4467.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Верховной рады.

За документ проголосовали 304 нардепа.

Таким образом, действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО продлили до 31 декабря 2021 года.

В парламенте неоднократно заявляли, что это решение нужно для того, чтобы представители Украины на переговорах в Минске могли спокойно продолжить работу.

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО регулярно продлевается еще с 2014 года.