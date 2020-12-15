В Краматорске начался форум “Восток возможностей”

Сегодня в Краматорске проходит Форум «Восток возможностей», инициированный Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Цель форума – информирование жителей Луганщины и Донетчины о наиболее успешных проектах, которые были реализованы в Луганской и Донецкой областях при поддержке донорских организаций, налаживание взаимодействия с представителями местных громад, общение с жителями областей и с руководителями территориальных громад Луганской и Донецкой областей.

В программе форума – презентация успешных кейсов Минреинтеграции, приоритеты и направления развития Луганской и Донецкой областей, презентация донорских программ и проектов с участием представителей международных организаций и работа в панельных дискуссиях: Стратегическое развитие громад Востока. Условия для развития способности, Информационная безопасность Украины, информационная реинтеграция временно оккупированных территорий.

Онлайн-трансляция форума проходит на сайте и ютюб-канале Антикризисного медиа-центра: https://acmc.com.ua/

Кроме того, во время форума состоится онлайн-пресс-конференция и «прямая линия» с жителями областей. На вопросы в прямом эфире с трансляцией на официальной странице Минреинтеграции в Фейсбук ( https://m.facebook.com/MinReintegration/ ), будут отвечать вице-премьер-министр Украины – Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, председатель Луганской областной государственной – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай и председатель Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.