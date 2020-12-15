На Луганщине задержали мужчину, который пытался переползти через границу с РФ. ВИДЕО

13 декабря пограничники Луганского отряда с помощью комплекса видеонаблюдения обнаружили нарушителя. Он пытался незаконно пересечь государственную границу с РФ в Украину.

Об этом сообщает Оперативно-военное управление Восточного регионального управления ГПСУ.



Попытка незаметным незаконно пересечь границу вне пункта пропуска для мужчины оказалась провальной, ведь его заметил оператор комплекса видеоконтроля.

На направление вероятного нарушения сразу же отправилась группа реагирования. И пока нарушитель преодолевал противотанковый ров, пограничники уже ожидали его на рокардний дороге.



Как выяснилось, нарушителем оказался 65-летний местный житель. На мужчину пограничники составили админматериалы. Меру наказания ему выберет суд.