Украина в ТКГ потребует разблокировки работы КПВВ на Донбассе

Представители украинской делегации в Трехсторонний контактной группе озвучили вопросы, которые планируют рассмотреть на очередном заседании 15−16 декабря.

Об этом сообщается в Телеграмм-канале делегации, передает ДонПресс

В ходе встречи Украина надеется обсудить освобождение удерживаемых лиц; разблокировку российской стороной работы КПВВ; финализацию договоренности о девятнадцати участках разминирования; финализацию договоренности о четырех новых участках разведения; обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины, международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам.

Как сообщили члены делегации, 15 декабря состоится заседание подгрупп (политической, гуманитарной, безопасности и экономической), а 16 декабря — общее заседание ТКГ.