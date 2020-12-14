Жителей Луганщины предупреждают о гололеде и гололедице на дорогах

В течение суток 15 декабря по городу Северодонецк и местами по Луганской области ожидается гололед, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

Советы водителям во время гололеда:

нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию ​​и отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Советы пешеходам: