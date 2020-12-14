Жителей Луганщины предупреждают о гололеде и гололедице на дорогах

В течение суток 15 декабря по городу Северодонецк и местами по Луганской области ожидается гололед, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).
Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.
Советы водителям во время гололеда:
- нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
- при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
- не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
- в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.
Советы пешеходам:
- ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, и ступайте на всю подошву;
- не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;
- при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед – попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах
- если падения не избежать – напрягите мышцы, сгруппируйтесь, а прикоснувшись к земле попробуйте перекатиться, удар, направленный на вас уменьшит свою силу;
- будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
- учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раза;
- обходите металлические крышки люков – как правило, они покрыты льдом.