40 проектов на более 400 миллионов гривен: какие объекты ремонтируют на Луганщине сейчас и какие будут отремонтированы в 2021 году

Восстанавливать объекты социальной инфраструктуры ОТГ Луганщины помогает Проект «Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины», который реализуется на средства Европейского инвестиционного банка. Благодаря этой программе громады могут привлечь дополнительные ресурсы на развитие своих территорий.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

В Луганской области за средства ЕИБ реализуется 40 проектов на общую сумму более 400 млн гривен, благодаря чему восстанавливаются учебные заведения (64% от общей суммы средств), здравоохранения (12%), объекты водоснабжения и водоотведения (11%) , административные здания (5%), общежития (2%), строятся котельные на объектах социальной сферы (5%).

К концу года ожидается, что на реализацию проектов потратят около 80,0 млн гривен, что существенно превышает (в 3,5 раза) освоение средств в 2018-2019 годах.

Сейчас в рамках ЧКПВ в полном объеме использованы средства по 8 проектах общей стоимостью 16,6 млн гривен, из них: 4 проекта –

г. Северодонецк; 1- Краснореченская ОТГ; 2 – г. Кременная; 1 – с. Морозовка.

Так, в 2020 году завершены работы по капитальному ремонту Морозовской общеобразовательной школы I-III ступеней, которая была введена в эксплуатацию еще в 1970 году. В рамках проекта на сумму 4,0 млн гривен произведена замена кровли, оконных и дверных блоков, отмостки вокруг здания, утепление фасада и тому подобное.

Также в текущем году заменены оконные блоки и двери здания Краснореченской общеобразовательной школы I-III ступеней на 1,2 млн гривен.

Завершается реализация проекта по капитальному ремонту (термомодернизации) коммунального дошкольного учебного заведения «Ласточка» в пгт Меловое общей сметной стоимостью 7,1 млн гривен. На объекте уже заменено и модернизировано систему отопления, установлено водосточную систему, частично заменена кровля, утеплен фасад, заменены окна и двери.

Начат капитальный ремонт здания детско-юношеской спортивной школы № 1 в г. Рубежное, общая сметная стоимость которого составляет 9,86 млн гривен. Уже отремонтирована кровля и утеплено здание, отремонтировано и заменено систему отопления спортивного зала и тому подобное.

В Лозно-Александровской ОТГ реализуется проект по созданию Центра детско-юношеского творчества и реабилитации «Kidstime» на базе бывшего дома культуры, общей сметной стоимостью 17,2 млн гривен. Там планируют открыть кружки, студии и творческие объединения, благодаря созданию которых будет организован досуг детей дошкольного и школьного возраста, молодежи и жителей громады в целом. На объекте уже установлено систему отопления, водоотведения и водоснабжения, а также проведен монтаж наружных водопроводных сетей, начата замена окон и кровли.

Одним из актуальных вопросов является создание надлежащих условий пребывания граждан в учреждениях здравоохранения. В рамках этого направления реализуется 5 проектов, общая сметная стоимость которых составляет более 52 млн гривен, из которых пока использовано 12,7 млн гривен.

Завершается капитальный ремонт здания поликлиники Меловского территориального медицинского объединения, по которому освоено более 80% средств от стоимости работ. На объекте заменено дверные и оконные блоки, кровля, ведутся внутренние работы и утепление фасада.

В городе Кременная реализовано проект по повышению энергоэффективности муниципальной здания городского совета на 1,6 млн гривен. Отремонтировано помещение, фасад с утеплением стен, заменены оконные блоки.

В с. Мостки ремонтируют административное здание по ул. Мира, 15, построенное в 60 годах прошлого века и в последние годы не эксплуатируемое. Это даст возможность в одном помещении предоставлять услуги различного спектра (бытовые, культурные, спортивные, административные) и создать до 15 новых рабочих мест. Сейчас там уже отремонтирована крыша, заменены оконные блоки, укреплен фундамент, выполнены работы по укреплению пола и тому подобное.

Также в г. Северодонецк в 2020 году завершено два проекта по строительству пеллетных котельных из пяти, включенных в ЧКВПУ. Это котельные учебно-воспитательного комплекса «Специализированная школа коллегиум» и коммунального учреждения «Северодонецкий городской дворец культуры», на строительство которых использовано 5,83 млн гривен средств ЧКПВ и 0,757 млн гривен городского бюджета.

Кроме этого, в стадии завершения еще три проекта по строительству аналогичных котельных для общеобразовательной школы № 18, детско-юношеской спортивной школы № 1, Северодонецкой городской многопрофильной больницы.

С октября 2020 начаты работы по капитальному ремонту помещений здания общежития Северодонецкого колледжа культуры и искусств имени Сергея Прокофьева. Поэтому, для 62 студентов, из которых 9 внутренне перемещенные лица, будут созданы надлежащие санитарно-гигиенические условия проживания.

Также ЕИБ согласовано результаты закупок работ, технического надзора по трем проектам Луганской области. Один из них – проект по реконструкции части общежития по ул. Студенческой, 28 гГ. Рубежное, общей стоимостью 7,24 млн гривен. В частности, предусмотрена реконструкция четвертого этажа здания под размещение 12 двухкомнатных квартир для семей внутренне перемещенных лиц, военнослужащих и социально незащищенных слоев населения.

На решение проблем по восстановлению инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, изношенность которых составляет 80%, направленный комплексный проект городского коммунального предприятия «Сватовский водоканал» по капитальному ремонту аварийных участков и объектов. Сейчас уже начата замена водопроводных и канализационных сетей. Это уменьшит потери воды на 3%, электропотребление до 7%, эксплуатационные расходы на 35-40%.

В 2021 году начнется реализация проекту по реконструкции очистных сооружений коммунального предприятия Рубежанского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства общей сметной стоимостью 37,1 млн гривен, который направлен на улучшение экологического состояния региона. Очистные сооружения и оборудование там эксплуатируются с 1976 года. По проекту уже заключены договоры подряда, технического надзора, и направлены на согласование ЕИБ.