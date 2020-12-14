Кабмин утвердил перечень карантинных ограничений, которые будут действовать с 19 декабря

С 19 декабря 2020 по всей территории Украины будут действовать новые ограничения.

Об этом сообщает Урядовий портал

В частности новые ограничения запрещают:

Проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей с более чем одной группы / класса и в присутствии посетителей.

Проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий.

Прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т.д., если в залах присутствует более одного человека на 10 кв. метров.

Работа общепита с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00. В ночь с 31.12 на 01.01 работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00.

Религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 кв. метров, на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.



Ограничения, которые продолжают работать без изменений (запрещается):