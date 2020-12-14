На Луганщине пенсионер убил своего соседа

На Луганщине полицейские разоблачили пенсионера, подозреваемого в убийстве соседа Решается вопрос о задержании мужчины в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 «Покушение на убийство». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

Сегодня, в 07.00 в Станично-Луганский отдел полиции поступило сообщение местного жителя о том, что в частном доме своего 78-летнего отца (с. Широкий) он обнаружил труп 64-летнего соседа.

На место происшествия немедленно выехали сотрудники следственно-оперативной группы местного отдела полиции во главе с руководством.

В ходе проведения следственно-розыскных действий было установлено, что после охоты, во время распития спиртных напитков, между соседями возник конфликт, во время которого владелец дома схватил ружье и выстрелил в своего оппонента.

В настоящее время следователями продолжается проведение следственно-оперативных действий в рамках открытого уголовного производства под процессуальным руководством прокуратуры.